Formula 1 - Ecco l'Aston Martin AMR22 (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Aston Martin ha tolto i veli alla nuova AMR22, la monoposto che sarà affidata al quattro volte iridato Sebastian Vettel e al suo compagno di squadra Lance Stroll. La vettura. La Aston Martin AMR22 è forse la prima vettura più simile a quella che vedremo in pista nei prossimi test di Spagna e Bahrain. Seppur non mostri chiaramente tutte le soluzioni tecniche e si sia presentata come una vettura molto basica, sarà proprio quest'auto a scendere in pista domani a Silverstone per un primo filming day. La AMR22 è nata sotto la direzione di Andy Green e a colpo d'occhio si caratterizza per il sottile musetto che si appoggia al main plane, la sospensione pushrod anteriore e le prese d'aria laterali quadrate, accompagnato da una sorta di falsa presa d'aria laterale. Nessun ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laha tolto i veli alla nuova, la monoposto che sarà affidata al quattro volte iridato Sebastian Vettel e al suo compagno di squadra Lance Stroll. La vettura. Laè forse la prima vettura più simile a quella che vedremo in pista nei prossimi test di Spagna e Bahrain. Seppur non mostri chiaramente tutte le soluzioni tecniche e si sia presentata come una vettura molto basica, sarà proprio quest'auto a scendere in pista domani a Silverstone per un primo filming day. Laè nata sotto la direzione di Andy Green e a colpo d'occhio si caratterizza per il sottile musetto che si appoggia al main plane, la sospensione pushrod anteriore e le prese d'aria laterali quadrate, accompagnato da una sorta di falsa presa d'aria laterale. Nessun ...

