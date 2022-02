Foibe: Sensi, 'solidarietà a Tg2 per oltraggio indegno' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "solidarietà al Tg2 Rai per l'oltraggio indegno sulle Foibe. La pazienza della memoria e il dovere dell'informazione unica risposta contro questa vergogna". Così Filippo Sensi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "al Tg2 Rai per l'sulle. La pazienza della memoria e il dovere dell'informazione unica risposta contro questa vergogna". Così Filippodel Pd su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Foibe: Sensi, 'solidarietà a Tg2 per oltraggio indegno' - - Ecatetriformis : RT @diecifebbraio: Dal libro di Michael Palumbo sui crimini di guerra italiani, censurato nel 1992: « I crimini commessi dalle forze armate… - amaryllide1 : RT @diecifebbraio: Dal libro di Michael Palumbo sui crimini di guerra italiani, censurato nel 1992: « I crimini commessi dalle forze armate… - ilPellicano_ : RT @SacramentoPa: @vicyago66 @maumou72 Chiunque fa valere o rivendica diritti che loro non vogliono capire,è fascista. Da sempre. E la cult… - maumou72 : RT @SacramentoPa: @vicyago66 @maumou72 Chiunque fa valere o rivendica diritti che loro non vogliono capire,è fascista. Da sempre. E la cult… -