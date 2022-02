Foibe come Shoah, Anpi: “Inaccettabile, ministero chiarisca” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo urgenti lumi al Ministro dell’Istruzione su questa comparazione che consideriamo storicamente aberrante e Inaccettabile”. Cosi’ il Presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo su Facebook commentando la circolare del Miur in occasione del Giorno del ricordo in cui si commemorano le vittime delle Foibe, anticipata da Repubblica online, in cui si equiparano gli “italiani agli ebrei”. In una circolare mandata ai dirigenti scolastici si legge che “il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che in quel caso la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla categoria degli ebrei…. Pochi decenni prima era toccato alla categoria degli Armeni”. “Nel profondo cordoglio che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo urgenti lumi al Ministro dell’Istruzione su questa comparazione che consideriamo storicamente aberrante e”. Cosi’ il Presidente nazionale, Gianfranco Pagliarulo su Facebook commentando la circolare del Miur in occasione del Giorno del ricordo in cui si commemorano le vittime delle, anticipata da Repubblica online, in cui si equiparano gli “italiani agli ebrei”. In una circolare mandata ai dirigenti scolastici si legge che “il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che in quel caso la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla categoria degli ebrei…. Pochi decenni prima era toccato alla categoria degli Armeni”. “Nel profondo cordoglio che ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10febbraio è stato scelto dal Parlamento italiano come “il Giorno del Ricordo”. In memoria dell… - repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - fattoquotidiano : Foibe, la circolare del fedelissimo di Bianchi: “Italiani categoria da nullificare come gli ebrei”. Anpi: “Aberrant… - FI_Toscana : RT @forza_italia: Non si possono dimenticare le sofferenze degli italiani uccisi nelle #Foibe, così come quelle delle migliaia di famiglie… - Antonel52432350 : RT @NFratoianni: Ora pure i burocrati del ministero #Istruzione a fare paragoni assurdi fra #Shoah e #Foibe, come si legge nella circolare… -