Fognini-Martinez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fabio Fognini affronterà Pedro Martinez in occasione del secondo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2022. Dopo aver usufruito di un bye in quanto testa di serie numero 4, l’azzurro tornerà sul rosso sudamericano per palesare il suo straordinario talento; proprio sulla superficie che ha caratterizzato la stragrande maggioranza dei suoi successi. Fognini dovrà però fare i conti con un tennista tatticamente insidioso e a sua volta esperto sulla terra rossa; la varietà del repertorio tecnico del ligure, però, potrebbe fare la differenza nel lungo periodo, così come, quasi in egual maniera, la costanza da fondocampo di Martinez. L’italiano è assolutamente favorito per il passaggio ai quarti di finale, ma attenzione a sottovalutare Martinez, top 60 e ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fabioaffronterà Pedroin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo aver usufruito di un bye in quanto testa di serie numero 4, l’azzurro tornerà sul rosso sudamericano per palesare il suo straordinario talento; proprio sulla superficie che ha caratterizzato la stragrande maggioranza dei suoi successi.dovrà però fare i conti con un tennista tatticamente insidioso e a sua volta esperto sulla terra rossa; la varietà del repertorio tecnico del ligure, però, potrebbe fare la differenza nel lungo periodo, così come, quasi in egual maniera, la costanza da fondocampo di. L’italiano è assolutamente favorito per il passaggio ai quarti di finale, ma attenzione a sottovalutare, top 60 e ...

Advertising

WeAreTennisITA : Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - giulyleclerc : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - flamanc24 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - Luca80093108 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… -