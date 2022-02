Fermati per scippo due baby calciatori della Salernitana (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno questa mattina hanno fermato due minorenni, ritenuti responsabili di uno scippo avvenuto intorno alle 12 in zona Carmine. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero sottratto una borsa ad una donna per poi darsi alla fuga. I poliziotti intervenuti sono riusciti ad identificare e bloccare i due minorenni che sono stati arrestati e messi in comunità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Da quanto si apprende entrambi i minorenni fanno parte del settore giovanile della Salernitana. La società ha condannato fermamente l’accaduto (Qui le dichiarazioni del patron Iervolino). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agentiSquadra Mobile di Salerno questa mattina hanno fermato due minorenni, ritenuti responsabili di unoavvenuto intorno alle 12 in zona Carmine. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero sottratto una borsa ad una donna per poi darsi alla fuga. I poliziotti intervenuti sono riusciti ad identificare e bloccare i due minorenni che sono stati arrestati e messi in comunità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Da quanto si apprende entrambi i minorenni fanno parte del settore giovanile. La società ha condannato fermamente l’accaduto (Qui le dichiarazioni del patron Iervolino). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : I figli del capo di gabinetto di Gualtieri, fermati per un controllo dai carabinieri, rifiutano i documenti e minac… - anteprima24 : ** Fermati per scippo due baby calciatori della Salernitana ** - ONDANEWSweb : Salernitana, due calciatori della Primavera fermati per scippo. Iervolino: 'Atto gravissimo che condanniamo con for… - leggoit : #salernitana choc, due calciatori fermati per scippo. L'ira di Iervolino: «Atto gravissimo» - MLRiccioli : RT @Gennarocp: GIORNO DEL RICORDO 2022, PER LE VITTIME DELLE FOIBE 'O tu che ignaro passi per questo Carso forte ma buono, fermati! Sosta… -