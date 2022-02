Discoteche: si riapre. Mascherine: via obbligo all’aperto. Verso la normalità da covid (Di giovedì 10 febbraio 2022) E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la fine dell'obbligo delle Mascherine all'aperto, a partire da venerdi' 11 febbraio, ma bisognera' portarle con se' ed indossarle in caso di affollamenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la fine dell'delleall'aperto, a partire da venerdi' 11 febbraio, ma bisognera' portarle con se' ed indossarle in caso di affollamenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Discoteche:si riapre in Salento,ma 'febbraio non è Capodanno' - Puglia - infoitinterno : Discoteche:si riapre in Salento,ma 'febbraio non è Capodanno' - AnsaPuglia : Discoteche:si riapre in Salento,ma 'febbraio non è Capodanno'. Amministratore locali, confidiamo in estate per recu… - gazzettaparma : Discoteche, due giorni ancora e poi si riapre - statodelsud : Discoteche: gestori ‘ok dal ministero, venerdì si riapre’ -