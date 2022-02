Dario Violi | “Bocciatura di Conte da parte del tribunale degna di uno Stato sudamericano”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) A due giorni dall’Ordinanza deldi Napoli che ha sospeso le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, è, il consigliere regionale M5S, tra i tre delegati del Consiglio Regionale della Lombardia che hanno concorso all’elezione del Mattarella bis, a fare il punto sulla decisione che la magistratura ha preso nei confronti del suo partito. Come legge la decisione presa daldi Napoli? È la prima volta, in Italia, che unsi prende la briga di entrare nel merito delle regole di un partito. Dire che non ce l’aspettavamo e che la troviamo una scelta sorprendente, ovviamente con un’accezione negativa, è dire poco. Qui non si trattava di entrare nel merito di aspetti formali o ...