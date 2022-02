Ceferin su Agnelli: “Mi ha tradito, ad oggi non esiste più un rapporto tra noi” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il vicepresidente della Fifa, Aleksander Ceferin, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a “Le Journal du Dimanche“, ponendo il focus sul suo rapporto con Andrea Agnelli, dichiarando che “oggi non esiste più“. Ceferin ha poi raccontato: “Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è difficile immaginare lo scenario che c’è attualmente. Ciò che ha fatto Agnelli, l’ho vissuto come un tradimento anche a causa del rapporto che avevamo. Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi. Se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il vicepresidente della Fifa, Aleksander, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a “Le Journal du Dimanche“, ponendo il focus sul suocon Andrea, dichiarando che “nonpiù“.ha poi raccontato: “Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è difficile immaginare lo scenario che c’è attualmente. Ciò che ha fatto, l’ho vissuto come un tradimento anche a causa delche avevamo. Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi. Se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro“. SportFace.

