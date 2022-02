Caso Milena Quaglini | la serial killer che uccideva gli uomini violenti soprannominata l’Angelo Sterminatore

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 febbraio 2022)anche “Angelo”,è entrata nella cronaca come una delle pocheitaliane. Prima di lei, si annovera Leonarda Cianciulli, meglio nota come “La Saponificatrice di Correggio”. Nata a Mezzanino, nella campagna pavese, il 25 marzo 1957,non vive un’infanzia particolarmente felice, a causa della dipendenza da alcol e della violenza fisica e psicologica messa in atto dal padre contro la moglie e le figlie. La furia violenta del genitore lascia delle tracce indelebili. A queste ferite, se ne aggiungono delle altre, procurate dal marito: violento fisicamente e psicologicamente, dipendente dall’alcol, la obbliga a lasciare il suo lavoro., ...