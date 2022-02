Allegri cambia ruolo a Locatelli: non è più centrocampista? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manuel Locatelli è uno degli elementi più importanti della Juve, ma con il cambio di modulo di Allegri è tempo di trovare nuova posizione. La Juventus ha rinforzato e non poco la sua squadra, in particolar modo il centrocampo e l’attacco e per poter permettere l’inserimento di Zakaria e Vlahovic è fondamentale un cambio modulo, con Manuel Locatelli che dovrà così provare a cambiare posizione se non vuole rischiare il posto da titolare. Manuel Locatelli (GettyImages)Dopo il grande Europeo disputato con la Nazionale di Roberto Mancini, Manuel Locatelli era diventato uno dei più interessanti e contesi centrocampisti nel panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni di altissimo livello avevano convinto davvero tutti, tanto che erano stati in moltissimi a credere che l’Italia avrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manuelè uno degli elementi più importanti della Juve, ma con il cambio di modulo diè tempo di trovare nuova posizione. La Juventus ha rinforzato e non poco la sua squadra, in particolar modo il centrocampo e l’attacco e per poter permettere l’inserimento di Zakaria e Vlahovic è fondamentale un cambio modulo, con Manuelche dovrà così provare are posizione se non vuole rischiare il posto da titolare. Manuel(GettyImages)Dopo il grande Europeo disputato con la Nazionale di Roberto Mancini, Manuelera diventato uno dei più interessanti e contesi centrocampisti nel panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni di altissimo livello avevano convinto davvero tutti, tanto che erano stati in moltissimi a credere che l’Italia avrebbe ...

