Addio a Montagnier: dal Nobel ai No Vax, storia di uno scienziato discusso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Municipio di Neuilly-Sur-Seine, alle porte di Parigi, ha confermato oggi 10 febbraio il deposito dell'atto di morte del professor Luc Montagnier, secondo quanto riporta il quotidiano francese Libération. Scopritore dell'HIV Premio Nobel per la Medicina 2008 in quanto scopritore, con la professoressa Françoise Barré-Sinoussi, del virus HIV dell'Aids nel 1983, Montagnier avrebbe compiuto 90 anni il prossimo agosto. Negli ultimi anni il professore, contrario alla campagna vaccinale anti Covid, era diventato punto di riferimento dei No Vax di tutta Europa. Meno di un mese fa, lo scorso 15 gennaio aveva partecipato a Milano alla manifestazione dei No Vax e No Green Pass capitanati dal senatore Gianluigi Paragone di Italexit. Montagnier, il giallo sulla morte La morte di Montagnier è avvenuta martedì ...

