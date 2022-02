Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno Genova il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua prima tappa dopo l’elezione del Presidente della Repubblica del Capoluogo Ligure come il simbolo della rinascita del coraggio che deve vedere tutta Italia e con l’esempio del lavoro che il governo sta portando avanti per rilanciare il paese Genova per ripartire dopo una tragedia come un sogno che sta diventando realtà dice draghi arriva al porto a bordo di una motovedetta della capitaneria per fermarsi a San Giorgio salutare le istituzioni poi alla radura della memoria però mangiare le vittime del crollo del ponte Morandi draghi si sofferma sul suo ruolo lavoro per un Italia affidabile fiduciosa nelle proprie straordinarie capacità unitaria dei giovani delle donne un’Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani unitari ...