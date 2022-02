Torino, due carabinieri arrestati e altri due sospesi: l’inchiesta sugli acquisti gonfiati delle mascherine per le caserme (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono anche due carabinieri arrestati oggi dai militari di Torino nell’inchiesta sugli acquisti gonfiati delle mascherine per le caserme del capoluogo piemontese. Altre due persone sono finite in manette, mentre in tutto sono 9 gli indagati a vario titolo per corruzione aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico e omissione di atti d’ufficio. altri due carabinieri sarebbero coinvolti nella truffa e sono stati sospesi. Tre dei militari sotto indagine che lavoravano per l’Ispettorato del Lavoro avrebbero favorito due imprenditori cinesi. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci sono anche dueoggi dai militari dinelper ledel capoluogo piemontese. Altre due persone sono finite in manette, mentre in tutto sono 9 gli indagati a vario titolo per corruzione aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico e omissione di atti d’ufficio.duesarebbero coinvolti nella truffa e sono stati. Tre dei militari sotto indagine che lavoravano per l’Ispettorato del Lavoro avrebbero favorito due imprenditori cinesi. ...

