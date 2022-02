Snowboardcross | Lindsey Jacobellis | dalla caduta incredibile di Torino 2006 all’oro a 36 anni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La statunitenseha vinto l’oro olimpico nelloalle Olimpiadi di Pechino 2022: l’atleta classe 1985 (compirà 37il prossimo 19 agosto), alla quinta partecipazione ai Giochi ha centrato il bersaglio grosso, già sfiorato a. In Italia, appena ventenne, la nordamericana conquistò l’argento, ma in realtà perse l’oro cadendo sull’ultimo salto, dopo aver dominato la big final dall’inizio alla fine. Il suo palmares però è ricchissimo: basti pensare che ai Mondiali su otto partecipazioni ha centrato sette podi (5 individuali e 2 a squadre), tra cui sei vittorie (5 individuali e 1 a squadre). Numeri da capogiro anche in Coppa del Mondo: 104 presenze, 57 podi, dei quali 31 successi, considerando soltanto le prove individuali. Da polivalente la sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Lindsey

OA Sport

Non se l'aspettava nemmeno lei, la portabandiera scelta per sostituire Sofia Goggia alla cerimonia di apertura dei Giochi, buttata fuori dall'americanaJacobellis che alla fine sarà oro e ...La medaglia d'oro è andata clamorosamente alla statunitenseJacobellis che a 36 anni completa il proprio palmares con il titolo che le è sempre mancato (lei che a Torino 2006 lo aveva già in tasca, salvo poi buttarlo via sul salto conclusivo). Vittoria ...La statunitense Lindsey Jacobellis ha vinto l'oro olimpico nello snowboardcross alle Olimpiadi di Pechino 2022: l'atleta classe 1985 (compirà 37 anni il prossimo 19 agosto), alla quinta partecipazione ...Michela Moioli si è dovuta arrendere in semifinale dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Genting Snow Park … Continua ...