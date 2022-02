Sfondateli di mazzate | gli sms dei carabinieri dopo l' omicidio di Cerciello Rega

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al processo nei confonti di Fabio Manganaro sono state depositate le chat tra iil fermo dei due americani condannati per l'del carabiniere Mario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfondateli mazzate

il Giornale

Un altro risponde: "Non mi venite a dire: 'arrestiamoli e basta'. Devono prendere le mazzate. - continua - Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero quando fanno queste cose. Per carità, ...