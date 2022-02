Sampdoria, Giovinco: «Mi batterà forte il cuore quando entrerò a Marassi» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prime parole da calciatore della Sampdoria per il neo blucerchiato Giovinco Sebastian Giovinco si è già integrato nell’ambiente blucerchiato. L’attaccante classe ’87 si è prestato a un video in cui esalta la Sampdoria, riprendendo lo spot de La mia Liguria diffuso dalle reti Rai durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. DICHIARAZIONI – «Che emozione, Genova. Non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia che trasuda da questo club. Allenamento con i ragazzi ed è subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. Poi c’è Marassi. Come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prime parole da calciatore dellaper il neo blucerchiatoSebastiansi è già integrato nell’ambiente blucerchiato. L’attaccante classe ’87 si è prestato a un video in cui esalta la, riprendendo lo spot de La mia Liguria diffuso dalle reti Rai durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. DICHIARAZIONI – «Che emozione, Genova. Non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia che trasuda da questo club. Allenamento con i ragazzi ed è subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. Poi c’è. Come miilin quello stadio». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da ...

