Sampdoria, Cassano su Sensi: «E’ il centrocampista italiano più forte. Da top club» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonio Cassano fa una lunga disamina di Stefano Sensi, nuovo acquisto della Sampdoria: le sue parole Antonio Cassano ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sul nuovo acquisto della Sampdoria Stefano Sensi. Le sue parole: Sensi – «Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. Un calciatore sensazionale. Da top club. Mi aveva colpito quando ancora gioca- va nel Cesena. Poi nel Sassuolo e nell’Inter è esploso. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho, se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente. Deve essere una colonna della Nazionale dei prossimi anni. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antoniofa una lunga disamina di Stefano, nuovo acquisto della: le sue parole Antonioha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sul nuovo acquisto dellaStefano. Le sue parole:– «Per me in questo momento è ilpiù, qualitativamente e anche di idee. Un calciatore sensazionale. Da top. Mi aveva colpito quando ancora gioca- va nel Cesena. Poi nel Sassuolo e nell’Inter è esploso. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho, se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente. Deve essere una colonna della Nazionale dei prossimi anni. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello ...

