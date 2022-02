Report | Faraone | “Ranucci mi mandò messaggi minacciosi | Rai prenda posizione”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Era la mattina del 25 novembre quando mi arrivò uno da un numero sconosciuto. Era Sigfridoche mi accusava di avergli gettato fango addosso. Il vicedirettore di RaiTre proseguiva con intimidazioni varie. Diceva: ‘Ho dossier su di voi tutti’ e, ancora, ‘Vi scateno contro le mie telecamere’. Cose di questo tenore, che reputo gravissime”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è il senatore Davidedi Italia Viva. Era stato proprio il politico, da sempre molto vicino a Matteo Renzi, a rendere nota in Commissione Vigilanza, il giorno prima degli sms ricevuti da, una lettera anonima che accusava il conduttore di ‘’ di molestie sessuali in redazione. Quel giornoscrisse deianche al deputato forzista ...

Poireplica al M5S che, ieri, ha detto in Vigilanza che quanto accaduto un 'tentativo di colpire'. "dovrebbe essere una trasmissione di inchiesta , non una serie tv alla house ...In ogni caso, in relazione all'ennesima accusa per screditaree la sua immagine di ... In realtà ho stigmatizzato il fatto che Ruggieri eavessero reso pubblici dei dossier anonimi e ...Così il vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, conversando con l’Adnkronos, replica al senatore Davide Faraone (Iv). “Io comunque non mi sottraggo certo al chiarimento, se devo ..."Guardi - replica oggi a muso duro Davide Faraone - i dossieraggi ... piuttosto continuo a non condividere il "metodo Report", criticato anche nella mail che è giunta a tutti i membri della ...