Rayo Vallecano vs Real Betis: pronostico e possibili formazioni

Il Rayo Vallecano cercherà di sfruttare il vantaggio di casa quando affronterà il Real Betis nell'andata della semifinale di Copa del Rey di oggi mercoledì 9 febbraio. Le due parti si incontreranno all'Estadio de Vallecas per la prima partita di questa settimana prima che la seconda tappa dell'affascinante affare delle ultime quattro si svolga a Siviglia il 3 marzo. Il calcio di inizio di Rayo Vallecano vs Real Betis è previsto alle 21

Anteprima della partita Rayo Vallecano vs Real Betis: a che punto sono le due squadre?

Rayo Vallecano

Il Rayo ha dovuto vincere cinque partite per raggiungere questa fase della competizione, ...

