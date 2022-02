Porpore di vergogna

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli scandali di pedofilia che coinvolgono alti prelati e i dossier degli 007, la riforma della Curia che non parte e la minaccia di uno scisma della chiesa tedesca. Per il Papa è l’ora più difficile. La porpora è il segno della potestà cardinalizia, ma Oltretevere sta diventando anche il colore della. La Curia non è mai stata come ora in balia del sospetto, della vendetta e la Chiesa appare sempre più smarrita. È un’escalation che è arrivata a toccare anche il Papa emerito Joseph Ratzinger sospettato di aver coperto, quando era cardinale di Monaco, preti pedofili. Ma è lo stesso sospetto che tocca Reinhard Marx, il più pressante e potente consigliere del Papa, il cardinale tedesco da cui dipendono i bilanci del Vaticano sempre più in rosso, l’uomo di punta dell’ultrasinistra cattolica, il quale da una parte fa mostra di contrizione, dall’altra incoraggia lo ...