Pisa, Torregrossa: «Voglio riportare la squadra in Serie A. Qui per fare la storia» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ernesto Torregrossa ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della sua nuova avventura dopo la cessione dalla Sampdoria. Le sue parole Ernesto Torregrossa, attaccante del Pisa, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della sua nuova avventura dopo la cessione dalla Sampdoria. Le sue parole: GOL ESORDIO – «Sono contento ma sono mancati i tre punti contro l'Alessandria. Resta comunque la buona prova». TATTICA – «Il mister conosce bene le mie caratteristiche. L'ho capito quando mi ha chiesto di variare la mia posizione e penso di aver assolto bene il mio compito». BILANCIO – «Contento di questi primi 15 giorni qui a Pisa. Possiamo stare in alto e giocarcela alla pari con tutti. La mentalità è quella giusta». Pisa – «Mi seguivano dall'estate e ho scelto loro, nonostante avessi anche altre ...

