Peng Shuai nega di nuovo la violenza | una marcia indietro difficile da credere

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La tennista aveva accusato diun alto dirigente del governo cinese. Per settimane non si sono avute notizie di lei e il suo ritorno è stato tutto all'insegna delle smentite.è apparsa ai giochi di Pechino 2022 e ha rilasciato interviste anche a media internazionali. Restano però dubbi sulla sua effettiva libertà

Il mondo dello sport è tutto a Pechino per le Olimpiadi invernali. Il francese L'Equipe riesce a ottenere un'intervista con la tennista Peng Shuai che, dopo aver postato sui social una lunga ...