Parla Donnarumma | ' La telefonata con cui il Milan mi ha detto addio Ma resto rossonero'

TheWhiteLodge1 : Attenzione attenzione, parla il Maestro ?? - SEMPREFMILAN : Qui si vede anche la professionalità e il rispetto... Cioè questo da 6 mesi al Milan e già parla l'italiano meglio… - Budulacci70 : Parla già l’Italiano meglio di #Donnarumma - diavolesquee : @mohsospesa Parla meglio di Donnarumma - poer104 : Parla dello stesso maldini che per infilare il figlio in prima squadra stile fratello di donnarumma divenne smemora… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Donnarumma

La Gazzetta dello Sport

Il Milan rappresenta il passato, con qualche punto da chiarire, anche se poi gli è rimasto comunque nel cuore, da ex capitano e ormai da tifoso. Il Psg, invece, è tutto il suo presente, che vive con ...... ma dovendo fare da vice a un certo Gianluigiha avuto ben poche occasioni di mettersi ... Intanto però sidi Coppa Italia, e dunque stabiliamo quali potrebbero essere le scelte dei due ...Gianluigi Buffon è incontenibile e nella sua intervista ha parlato anche di Donnarumma e della sua scelta di giocare al PSG Gigio Donnarumma ha iniziato la sua avventura al Paris Saint Germain con ...Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. PSG, Mbappé parla del Real Madrid. “La decisione sul mio futuro non è stata ancora ...