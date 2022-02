Paolo Bonolis sminuisce il successo di Amadeus | “Sanremo ora è più facile di quando l’ho fatto io”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo Sonia Bruganelli, tocca a. Il clamorosodia “2022” viene sminuito dal collega nel corso di una ospitata a “Facciamo finta che“, programma radiofonico di R101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: “Che memoria ho dei miei? Piacevolissimi. Eranonei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi. Poi la cosa è cambiata, sono contento per loro perché la strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più, ...