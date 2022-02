Nomina Cda Codere, Bell è confermato presidente non esecutivo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione della Nuova Codere è stato Nominato dopo lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di lunedì. Il più alto organo di governo del gruppo è composto da otto membri. Christopher Bell assume la carica di presidente non esecutivo, quale amministratore indipendente, come già indicato in un precedente comunicato. Gli altri consiglieri di 'classe A' sono Aidan de Brunner, come consulente indipendente. Con oltre due decenni di esperienza in consigli di amministrazione, investimenti e consulenza, Aidan de Brunner attualmente siede nel consiglio di diverse società, tra cui The Trafford Group (Uk) Ltd. In precedenza, , tra le altre posizioni di responsabilità, è stato partner di Arrowgrass Capital Partners o direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione della Nuovaè statoto dopo lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di lunedì. Il più alto organo di governo del gruppo è composto da otto membri. Christopherassume la carica dinon, quale amministratore indipendente, come già indicato in un precedente comunicato. Gli altri consiglieri di 'classe A' sono Aidan de Brunner, come consulente indipendente. Con oltre due decenni di esperienza in consigli di amministrazione, investimenti e consulenza, Aidan de Brunner attualmente siede nel consiglio di diverse società, tra cui The Trafford Group (Uk) Ltd. In precedenza, , tra le altre posizioni di responsabilità, è stato partner di Arrowgrass Capital Partners o direttore ...

