Milan-Lazio, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. I rossoneri ospitano i biancocelesti, entrambe sono reduci da un successo in campionato e ci si gioca il pass per le semifinali allo stadio Meazza. Da una parte i ragazzi di Pioli, dall’altra la squadra di Sarri: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 9 febbraio. Milan-Lazio sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. I rossoneri ospitano i biancocelesti, entrambe sono reduci da un successo in campionato e ci si gioca il pass per le semifinali allo stadio Meazza. Da una parte i ragazzi di Pioli, dall’altra la squadra di Sarri: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 9 febbraio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

