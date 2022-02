Manifesto sociale, su deficit crescita difendere continuità cure e scelte medici (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tra le molte differenze che caratterizzano le prestazioni dei diversi sistemi sanitari regionali, quelle che riguardano il trattamento del deficit di accrescimento e altre sindromi genetiche, si traducono spesso in un serio problema di sanità pubblica. “Un problema particolarmente delicato perché i pazienti sono prevalentemente bambini e ragazzi, parliamo in prevalenza delle fasce di età più vulnerabili che necessitano di cure e attenzioni particolari e che non possono essere esposte a repentine e inaccettabili modifiche dei propri regimi terapeutici”, denuncia Cinzia Sacchetti, presidente di AFaDOC, l’Associazione Famiglie di soggetti con deficit di crescita ed altre patologie. L’ormone della crescita (Gh) viene prevalentemente utilizzato come sostitutivo nei casi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tra le molte differenze che caratterizzano le prestazioni dei diversi sistemi sanitari regionali, quelle che riguardano il trattamento deldi accrescimento e altre sindromi genetiche, si traducono spesso in un serio problema di sanità pubblica. “Un problema particolarmente delicato perché i pazienti sono prevalentemente bambini e ragazzi, parliamo in prevalenza delle fasce di età più vulnerabili che necessitano die attenzioni particolari e che non possono essere esposte a repentine e inaccettabili modifiche dei propri regimi terapeutici”, denuncia Cinzia Sacchetti, presidente di AFaDOC, l’Associazione Famiglie di soggetti condied altre patologie. L’ormone della(Gh) viene prevalentemente utilizzato come sostitutivo nei casi di ...

