LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: buono il tempo degli azzurri! Comandano i tedeschi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Pessima la manche dei russi!!! Tanti gli errori per loro che fermano il cronometro a 59.376, lontani dalla lotta per le medaglie! 13:31 La prossima discesa sarà importante per le speranze di medaglia degli azzurri. Tocca ai russi Bogdanov/Prokhorov. 13:30 Wendl e Artl non sembrano intenzionati ad abdicare. Si mettono in testa con un ottimo 58.255 13:29 SECONDO tempo PER GLI azzurri! 58.602 il tempo, buona discesa per Rieder e Kainzwaldner. 13:28 Tocca a Rieder e Kainzwaldner. FORZA RAGAZZI! 13:27 58.628 il loro tempo, secondi. 13:26 È il momento di Bots/Plume, seconda coppia lettone 13:25 Super tempo per Toni Eggert e Sascha Benecken. 58.300 e già 4 decimi di vantaggio sui lettoni. 13:24 Tocca a Eggert e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:33 Pessima la manche dei russi!!! Tanti gli errori per loro che fermano il cronometro a 59.376, lontani dalla lotta per le medaglie! 13:31 La prossima discesa sarà importante per le speranze di medagliaazzurri. Tocca ai russi Bogdanov/Prokhorov. 13:30 Wendl e Artl non sembrano intenzionati ad abdicare. Si mettono in testa con un ottimo 58.255 13:29 SECONDOPER GLI58.602 il, buona discesa per Rieder e Kainzwaldner. 13:28 Tocca a Rieder e Kainzwaldner. FORZA RAGAZZI! 13:27 58.628 il loro, secondi. 13:26 È il momento di Bots/Plume, seconda coppia lettone 13:25 Superper Toni Eggert e Sascha Benecken. 58.300 e già 4 decimi di vantaggio sui lettoni. 13:24 Tocca a Eggert e ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? La coppia tedesca #Wendl/#Artl si impone in 58.255: prima… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Sensazionale partenza degli azzurri #Rieder e… - Nerys__ : #Slittino #luge Doppio Manche 1 ??LIVE ????Rieder - Kainzwaldner???? ?58.602 Secondo posto provvisorio. Buonissima pri… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? I lettoni #Sics/Sics concludono la prova in 58.703, segui… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Tutto pronto al Centro Nazionale Yanqing per la prima man… -