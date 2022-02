LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Tantissimi i contendenti per le medaglie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 inizia LA gara! È partito Ryota Yamamoto! 11:59 Gli atleti si stanno piazzando nelle posizioni di partenza. Vediamo altri dei possibili favoriti, all’austriaco Johannes Lamparter al tedesco Johannes Rydzek, passando per l’eterno piazzato nei grandi appuntamenti, il giapponese Akito Watabe. 11:58 Si potrebbe venire a creare un gruppo di atleti estremamente efficaci sugli sci stretti composto dal tedesco Vinzenz Geiger, il finlandese Ilkka Herola e il norvegese Joergen Graabak, che pur partendo oltre il minuto di distanza dal leader, possono fare la differenza nei 10km. 11:57 Sono Tantissimi i nomi che possono realisticamente puntare alle medaglie o anche alla vittoria. Ovviamente può sognare Yamamoto, che parte con un buon vantaggio su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00LAÈ partito Ryota Yamamoto! 11:59 Gli atleti si stanno piazzando nelle posizioni di partenza. Vediamo altri dei possibili favoriti, all’austriaco Johannes Lamparter al tedesco Johannes Rydzek, passando per l’eterno piazzato nei grandi appuntamenti, il giapponese Akito Watabe. 11:58 Si potrebbe venire a creare un gruppo di atleti estremamente efficaci sugli sci stretti composto dal tedesco Vinzenz Geiger, il finlandese Ilkka Herola e il norvegese Joergen Graabak, che pur partendo oltre il minuto di distanza dal leader, possono fare la differenza nei 10km. 11:57 Sonoi nomi che possono realisticamente puntare alleo anche alla vittoria. Ovviamente può sognare Yamamoto, che parte con un buon vantaggio su ...

