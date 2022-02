Inter | Sanchez è ‘re di coppe’ | 4 gol sui 6 totali in stagione

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alexissi conferma specialista nelle Coppe L’approda in semifinale di Coppa Italia e lo fa battendo la Roma per 2-0 grazie ai (bellissimi) gol di Dzeko e. Proprio quest’ultimo sembra averci preso gusto e dopo aver segnato contro l’Empoli negli ottavi di finale e regalato il successo in Supercoppa Italiana, ieri ha messo ha segno il suo 4 gol nelle coppe sui 6 stagionali realizzati fino ad ora. “A chiudere la partita ci ha pensato Alexis, con un destro incredibile all’incrocio dai 25 metri, il suo primo gol da fuori area in tutte le competizioni (su 17) dal suo arrivo all’nel 2019/20. Con la rete contro la Roma,si conferma re delle notti di Coppa: l’attaccante cileno è andato a segno in Champions League contro ...

Advertising

Inter : ? | SEMIFINALEEEEEE! ?? L'Inter passa il turno!!! ?? ?? Super partita dei nerazzurri!! ?? #InterRoma 2?-0? ?? 2'-… - SerieA : Ehi amigo… i campioni sono così ?? @Alexis_Sanchez ?????? #InterRoma #CoppaItaliaFrecciarossa @Inter - Inter : ??? | SANCHEZ ?? Ennesima 'maravilla' di @Alexis_Sanchez: ecco le sue parole ?? - MarcoTroiano8 : RT @Shootout_ita: L'#Inter si rialza subito e vince, convincendo, contro la #Roma. (Gol di #Dzeko e #Sanchez, #InterRoma 2-0) Stasera tocca… - Odesjewbander : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | Due splendidi gol di #Dzeko e #Sanchez: l’@inter è la prima semifinalista! ???? #InterRoma 2-0 #CoppaItaliaFreccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

Non si era mai visto uncosì all'e adesso reclama più spazio (qui le sue parole) e si candida di diritto a diventare un titolare a discapito di uno tra Edin Dzeko e soprattutto Lautaro ...Commenta per primo ESPN ha raccolto qualche battuta del tecnico della Roma Josè Mourinho ieri, dopo la sconfitta contro l': '? Ci ho scambiato due parole prima del fischio di inizio, in Inghilterra non stava bene mentre all'è felice. Ha segnato un gran gol, che ha cambiato l'indirizzo del match, anche ...Al termine della partita lo Special One ci ha tenuto a ringraziare l’Inter e i suoi vecchi tifosi ai microfoni ... alcune occasioni per pareggiarla ma poi la rete realizzata da Sanchez ha ...INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (44’ pt De Vrij); Darmian, Barella (39’ st Vecino), Brozovic, Vidal (39’ st Calhanoglu), Perisic (39’ st Dumfries); Dzeko (31’ st L. Martinez), ...