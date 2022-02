Inter-Milan 1-2: nerazzurri faranno ricorso per la squalifica di Bastoni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella scorsa giornata di Serie A il derby contro il Milan è costato molto caro all’Inter. Quest’ultima, infatti, non solo ha perso l’incontro ma si è anche vista squalificare per una giornata il tecnico Simone Inzaghi e per ben due il difensore Alessandro Bastoni. Il club nerazzurro sembra seriamente intenzionato a presentare ricorso per quanto riguarda la decisione sul centrale. Verrà accettata invece quella relativa all’allenatore piacentino. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella scorsa giornata di Serie A il derby contro ilè costato molto caro all’. Quest’ultima, infatti, non solo ha perso l’incontro ma si è anche vistare per una giornata il tecnico Simone Inzaghi e per ben due il difensore Alessandro. Il club nerazzurro sembra seriamente intenzionato a presentareper quanto riguarda la decisione sul centrale. Verrà accettata invece quella relativa all’allenatore piacentino. SportFace.

