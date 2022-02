Inchiesta Open | chiesto rinvio a giudizio per Renzi e Boschi L’ex premier denuncia i magistrati

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Procura di Firenze hailper l'exe fondatore di Italia Viva, Matteo, nell'ambito dell'ilanche per Maria Elena, Luca Lotti e l'imprenditore Marco Carrai. L'udienza davanti al gup è in calendario il prossimo 4 aprile.è accusato di finanziamento illecito. Lotti anche di corruzione, in concorso con l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione chiusa nel 2017.Intanto, una nota dell'ufficio stampa di Matteo, fa sapere che "nella giornata di oggi il senatore Matteoha provveduto a firmare una formalepenale ...