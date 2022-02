Il voto alla camera, come darsi la zappa sui piedi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ma che Paese è mai questo? Da 15 anni il Parlamento doveva approvare una legge necessaria per uno dei comparti più vitali della nostra economia, l’agricoltura biologica, e la camera la rinvia al Senato perché ha abolito l’equiparazione del biodinamico al biologico. Quindi passerà altro tempo in danno di centinaia di migliaia di imprenditori, con conseguente, ulteriore discredito sui parlamentari italiani, incapaci di decidere su un provvedimento normativo universalmente riconosciuto nella sua utilità economica, sociale e ambientale. Ricordo che oggi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ma che Paese è mai questo? Da 15 anni il Parlamento doveva approvare una legge necessaria per uno dei comparti più vitali della nostra economia, l’agricoltura biologica, e lala rinvia al Senato perché ha abolito l’equiparazione del biodinamico al biologico. Quindi passerà altro tempo in danno di centinaia di migliaia di imprenditori, con conseguente, ulteriore discredito sui parlamentari italiani, incapaci di decidere su un provvedimento normativo universalmente riconosciuto nella sua utilità economica, sociale e ambientale. Ricordo che oggi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

