I problemi dietro alla disputa tra Neil Young e Spotify (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È nata intorno a un podcast accusato di disinformazione sui vaccini, ma riguarda soprattutto le criticità e gli scompensi del mercato della musica in streaming Leggi su ilpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È nata intorno a un podcast accusato di disinformazione sui vaccini, ma riguarda soprattutto le criticità e gli scompensi del mercato della musica in streaming

Advertising

ilpost : I problemi dietro alla disputa tra Neil Young e Spotify - Laudantes : Se l'Inter non ha problemi di ricambi in qualche ruolo è solo a centrocampo, al netto delle assenze nel terzetto di… - Marquezleo2 : RT @BeghiniGiulia: Non pensavo avrei mai creduto alla frase 'Il curling è ferite e dolore' e invece adesso ci credo. Per tutti quelli entra… - Cinematic_RaFF0 : @MaCheEmozione Non esageriamo adesso. KK è imprescindibile lì dietro e va messo a meno di problemi fisici dopo la v… - ValerioPastore1 : ci credo che l'oroscopo è popolare: è l'unica news dell'ottimismo personalizzata. vorrei vedere quanti ci starebber… -