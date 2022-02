Genoa in ansia per Sirigu | Salernitana a rischio

Advertising

E57John : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Abraham, uno che si è visto che i gol li sa fare è costretto a rincorrere giocatori… - AgathaC1893 : Madonnaaaaaaaa che ansia Bravo Sirigu #Genoa - Maui_74 : @ReteSport @iomagni Siamo spaventati dalla Roma, capace di farci stare in ansia dopo aver chiuso un primo tempo sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ansia

Calciomercato.com

Solo due cambi rispetto alinvece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto ... Nel finale piove sul bagnato per i giallorossi, inper un problema al flessore di Abraham. L'...Solo due cambi rispetto alinvece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto ... Nel finale piove sul bagnato per i giallorossi, inper un problema al flessore di Abraham. L'...Decisione attesa con ansia nel quartier generale giallorosso, la Roma è ancora scossa dopo quanto successo sabato pomeriggio contro il Genoa all’Olimpico. Protagonista indiscusso Nicolò Zaniolo, il ...Questa è la domanda che in casa Dea un po' tutti si fanno e intanto.sale l'ansia (Tuttosport) Dopo la sconfitta di domenica ... Dopo le assenze di Ilicic e Miranchuk e la cessione in prestito di ...