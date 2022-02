Follia in pieno centro, caos all’improvviso. Assalto anche ai carabinieri: cosa è successo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, Follia in pieno centro. Danneggiate ben 23 auto in sosta nella zona della stazione e non solo. L’uomo, non appena sopraggiunta la pattuglia dei militari dell’arma della Stazione Roma San Lorenzo, avrebbe colpito con un palo anche l’auto dei carabinieri mirando al parabrezza. Un carabiniere è rimasto contuso. La devastazione, come riporta RomaToday, è cominciata alle 9 del mattino in via di Porta San Lorenzo, nei prezzi della Stazione Termini, quando l’uomo armato di un palo della segnaletica, ha dato sfogo alla rabbia mirando alle auto in sosta. Sono 23 i mezzi colpiti, ma non solo. Danneggiata sul parabrezza anche la Renault Clio dei carabinieri. L’uomo, originario del Ghana, è stato poi bloccato e arrestato. E prima è stato necessario ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma,in. Danneggiate ben 23 auto in sosta nella zona della stazione e non solo. L’uomo, non appena sopraggiunta la pattuglia dei militari dell’arma della Stazione Roma San Lorenzo, avrebbe colpito con un palol’auto deimirando al parabrezza. Un carabiniere è rimasto contuso. La devastazione, come riporta RomaToday, è cominciata alle 9 del mattino in via di Porta San Lorenzo, nei prezzi della Stazione Termini, quando l’uomo armato di un palo della segnaletica, ha dato sfogo alla rabbia mirando alle auto in sosta. Sono 23 i mezzi colpiti, ma non solo. Danneggiata sul parabrezzala Renault Clio dei. L’uomo, originario del Ghana, è stato poi bloccato e arrestato. E prima è stato necessario ...

Advertising

VeronicaChiara5 : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - Robypennny : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - emobranco : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - ACeschia : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - pier2856 : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… -