Emma Marrone e il body shaming: “Vestitevi come volete” – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare”. Emma Marrone si esprime così, in un lungo Video pubblicato sui social, dopo un commento di un giornalista sulle sue ‘gambe importanti’ e sull’opportunità di indossare a Sanremo 2022 ‘le calze a rete’. “Non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, dice la cantante. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvivi pare”.si esprime così, in un lungopubblicato sui social, dopo un commento di un giornalista sulle sue ‘gambe importanti’ e sull’opportunità di indossare a Sanremo 2022 ‘le calze a rete’. “Non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, dice la cantante. L'articolo proviene da Italia Sera.

