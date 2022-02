Criticata per le “gambe importanti”, Emma le canta a Davide Maggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

LPincia : RT @Adm3456rrr: L'intervista di Fazio al Papa acclamata in Italia ma criticata all'estero.'I grandi media italiani restano uno spazio sicur… - jsilvi4 : @rescuemejawaad se non posso dire che è vera, non si può dire neanche che è finta. Poi a imitare Giulia? è stata cr… - _saturnmoon : Sissi criticata per i suoi comportamenti, sotto certi aspetti simili a quelli di Giulia anno scorso e Giulia veniva… - Sery080218 : @Ro_blonde In pratica sissi Ultimamente è triste perché ha letto sui social che è molto criticata per il suo caratt… - ElenaElenalagiu : In realtà anche Giulia è stata criticata per questa cosa -