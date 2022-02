Covid oggi Calabria, 1.579 contagi e 13 morti: bollettino 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.579 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino i oggi, 9 febbraio. Si registrano inoltre altri 13 morti. 9.047 i tamponi effettuati, +1.017 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 1.973 Il bollettino, inoltre, registra +549 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 371) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.579 i nuovida coronavirus insecondo il, 9. Si registrano inoltre altri 13. 9.047 i tamponi effettuati, +1.017 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 1.973 Il, inoltre, registra +549 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 371) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Covid #Campania, bollettino: incidenza stabile, 1.391 ricoverati - Sofiaplum : RT @ffraa_: ieri pace dei sensi prof di scienze col covid prof di latino e greco in Mozambico, oggi lo schifo totale,una resuscita e fa la… -