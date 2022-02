Brit Awards | Adele si è fidanzata? Un anello «sospetto» scatena i gossip

Advertising

I nostri Maneskin, che pure erano candidati come International Group Of The Year ed International Song Of The Year con il brano I Wanna Be Your Slave, tornano a casa daiconferiti martedì a Londra del tutto ignorati. La superstar britannica Adele ha vinto invece tre premi, tra cui l'ambito Album of the Year. Una premiazione quella di questa edizione che ha ...Prosegue l'inarrestabile successo di Adele, tra i suoi risultati il trionfo ai2022 e i 250 milioni di stream per 'Oh my god' Prosegue l'inarrestabile successo di Adele, per l'album di inediti "30" CERTIFICATO ORO IN ITALIA! Prosegue l'inarrestabile successo di ADELE,...Brit Awards 2022 con Adele in cima alla lista, Ed Sheeran miglior compositore ma nulla di fatto per i Maneskin candidati in due categorie ...Sam Fender ha conquistato il suo primo storico Brit Award come Best Rock/Alternative Act della sua carriera. Il giovane rocker di North Shields è stato chiamato sul palco della O2 Arena di Londra dal ...