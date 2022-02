Bonus revisione auto 2022, da quando e come richiedere rimborso (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Bonus revisione auto 2022, è online la piattaforma informatica denominata ‘Buono veicoli sicuri’ per chiedere il rimborso di 9,95 euro. rimborso a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture. Il contributo potrà essere chiesto per le revisioni effettuate dall’1 novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. In questa prima fase, tuttavia, è possibile presentare la domanda di rimborso solo per le revisioni svolte nel periodo 1 novembre – 31 dicembre 2021, mentre a partire dall’1 marzo sarà possibile chiedere il Bonus per quelle eseguite dall’1 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, è online la piattaforma informatica denominata ‘Buono veicoli sicuri’ per chiedere ildi 9,95 euro.a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per ladei veicoli a motore e rimorchi si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture. Il contributo potrà essere chiesto per le revisioni effettuate dall’1 novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. In questa prima fase, tuttavia, è possibile presentare la domanda disolo per le revisioni svolte nel periodo 1 novembre – 31 dicembre 2021, mentre a partire dall’1 marzo sarà possibile chiedere ilper quelle eseguite dall’1 ...

