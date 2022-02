Avellino | presentato il ricorso per le squalifiche di Dossena e De Simone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la stangata del Giudice Sportivo dopo la gara con il Catanzaro, la società ha avanzatodopo i due turni inflitti al vice allenatore Mimmo Dee il difensore Alberto. Quest’ultimo rischia di saltare la gara di sabato contro il Monterosi Tuscia in casa, martedì il match in esterna contro la Virtus Francavilla. Il club irpino incrocia le dita per ilinoltrato nella giornata odierna. LA SQUADRA. Continua la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio, la squadra di Piero Braglia oggi ha svolto un test amichevole contro la Primavera 3. Test terminato con il risultato di 8-0 con le reti di Mastalli (4 gol) Plescia (2 gol) e Mocanu (2 gol). Murano e Di Gaudio hanno svolto lavoro differenziato. L'articolo proviene da ...

