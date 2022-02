Angela Iannotta: in coma per un bypass gastrico a 28 anni, il marito denuncia il dottore che l’ha operata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Angela Iannotta a 28 anni si trova in coma dopo un intervento di chirurgia bariatrica con by pass gastrico. La donna, madre di due figli piccoli e residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta dove è arrivata alcuni giorni fa dopo due operazioni compiute dal chirurgo cui si era rivolta perché voleva assolutamente dimagrire. Oggi gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito di Angela, hanno presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Marcianise affinché si faccia luce sulla vicenda. Il Messaggero racconta oggi che la denuncia dovrebbe portare la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ad aprire un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022)a 28si trova indopo un intervento di chirurgia bariatrica con by pass. La donna, madre di due figli piccoli e residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta dove è arrivata alcuni giorni fa dopo due operazioni compiute dal chirurgo cui si era rivolta perché voleva assolutamente dimagrire. Oggi gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono ildi, hanno presentatoal Commissariato di Polizia di Marcianise affinché si faccia luce sulla vicenda. Il Messaggero racconta oggi che ladovrebbe portare la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ad aprire un ...

