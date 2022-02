AJ Styles: “Adoro essere un babyface, mi piace far sorridere i fan più giovani” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la sua run come heel durata un paio d’anni, AJ Styles è diventato nuovamente un babyface in seguito alla sua rivalità con Omos. Parlando con Ryan Satin del podcast Out of Character, Styles ha rivelato di essere molto felice di essere tornato in questo ruolo, che ritiene essere più soddisfacente da un punto di vista personale. “Ero pronto per andare avanti“ Styles dice: “Adoro essere di nuovo un babyface. Era da un pezzo che il mio personaggio era heel, e a un certo punto ho pensato ‘Ah, è tempo di cambiamenti. Sono pronto per andare avanti’ e in cuor mio, come Allen Jones, Adoro i bambini, amo farli sorridere, e poterlo fare come AJ Styles è una ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la sua run come heel durata un paio d’anni, AJè diventato nuovamente unin seguito alla sua rivalità con Omos. Parlando con Ryan Satin del podcast Out of Character,ha rivelato dimolto felice ditornato in questo ruolo, che ritienepiù soddisfacente da un punto di vista personale. “Ero pronto per andare avanti“dice: “di nuovo un. Era da un pezzo che il mio personaggio era heel, e a un certo punto ho pensato ‘Ah, è tempo di cambiamenti. Sono pronto per andare avanti’ e in cuor mio, come Allen Jones,i bambini, amo farli, e poterlo fare come AJè una ...

