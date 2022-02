Una modella spiega la malagiustizia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dalle sfilate di moda in giro per il mondo al carcere di Civitavecchia a causa di un clamoroso errore giudiziario. Protagonista dell’incredibile vicenda Greta Gila,ungherese di 24 anni, già candidata a Miss Ungheria, Miss Turismo nel 2018 e tra le partecipanti a Miss Universo in Cina. La storia, raccontata ieri dal Messaggero, risale al marzo 2019. Lasi trova in Italia di passaggio, la sua meta è il Giappone, dove è attesa per un servizio fotografico. All’aeroporto di Fiumicino le forze dell’ordine fermano una sua conoscente, che ha con sé della cocaina. La donna afferma che la destinataria sia proprio Greta, in quel momento in un hotel. L’accusa è sufficiente per far arrestare Greta, che nel giro di un paio d’ore si ritrova in una cella del carcere di Civitavecchia, senza conoscere l’italiano e senza aver capito bene di cosa sia ...