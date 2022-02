Ultime Notizie Serie A: Osimhen punta lo scudetto, Cragno la salvezza (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Cagliari, Cragno: «Abbiamo in testa solo la salvezza. Mazzarri non si dà mai per vinto» – Il portiere del Cagliari Cragno ha suonato la carica in ottica salvezza in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole Ore 9.15 – Torino, infortunio Belotti: attesa per il controllo decisivo. La situazione – Belotti svolgerà un controllo decisivo nelle prossime 24 ore. Se darà esito positivo, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. La notizia Ore 8.40 – Osimhen: «Mi è esplosa la faccia, ma ora voglio vincere con il Napoli» – L’attaccante del Napoli Osimhen si è raccontato tra gli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Cagliari,: «Abbiamo in testa solo la. Mazzarri non si dà mai per vinto» – Il portiere del Cagliariha suonato la carica in otticain una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole Ore 9.15 – Torino, infortunio Belotti: attesa per il controllo decisivo. La situazione – Belotti svolgerà un controllo decisivo nelle prossime 24 ore. Se darà esito positivo, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. La notizia Ore 8.40 –: «Mi è esplosa la faccia, ma ora voglio vincere con il Napoli» – L’attaccante del Napolisi è raccontato tra gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - cronacadiroma : Stazione Termini - Vietato dare cibo ai clochard, le associazioni insorgono #clochard #StazioneTermini #ultime-noti… - Barabba1 : RT @iltrucealfiere: Ultime notizie dal Sussidistan: si razionalizzano tagliando i finanziamenti alle università pubbliche del sud per finan… - Ivy69639273 : RT @marianoserra7: Boom di Lauree in Italia-Le ultime notizie dal Bel Paese-Il nobilissimo quadrupede comunica il numerosissimo aumento di… - Milannews24_com : Ultime Notizie Serie A: a tutto Pioli, caos DAZN, in corso assemblea di Lega -