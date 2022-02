Silenzio, parla Grillo. “State zitti e buoni, la situazione è complicata”. E Conte rilancia il post (Di martedì 8 febbraio 2022) E arriva la reazione di Beppe Grillo. Un invito alla calma. E al Silenzio. In attesa che sia lui, il garante, a sbrogliare la matassa. “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli – ha scritto Grillo sul suo blog – ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. “In questo momento -sottolinea – non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in Silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”. LEGGI ANCHE Conte vede Draghi e pensa a silurare Di Maio. Malumori contro Dibba: fa tanto il puro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) E arriva la reazione di Beppe. Un invito alla calma. E al. In attesa che sia lui, il garante, a sbrogliare la matassa. “A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli – ha scrittosul suo blog – ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La, non possiamo negarlo, è molto”. “In questo momento -sottolinea – non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe. Nel frattempo, invito tutti a rimanere ine a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”. LEGGI ANCHEvede Draghi e pensa a silurare Di Maio. Malumori contro Dibba: fa tanto il puro ...

