Roma, striscione dei tifosi contro gli arbitri: "non tutti siamo uguali davanti al regolamento" (Di martedì 8 febbraio 2022) La Roma è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Genoa, la squadra di Mourinho non è andata oltre lo 0-0. I giallorossi hanno fallito una ghiotta occasione di rilanciarsi in classifica, contro una squadra in difficoltà. Nel finale si sono scatenate le proteste da parte della squadra della Capitale per il gol annullato a Zaniolo, sanzionato un fallo di Abraham. I tifosi della Roma non hanno gradito gli arbitraggi nell'arco della stagione e hanno protestato davanti alla sede della Figc in via Allegri: "il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta, pagliacci". L'articolo CalcioWeb.

