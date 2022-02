Renzi prova a fare il “simpatico” su Conte, ma non ha capito l’ordinanza del giudice sul M5S (Di martedì 8 febbraio 2022) Le brutte figure, la maleducazione e la brutta figura di un tweet che nasce dai presupposti completamente sbagliati e non inerenti con la realtà. Questa è la sintesi del tweet pubblicato questa mattina da Matteo Renzi per “attaccare” Giuseppe Conte dopo la decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli che ha “sospeso” (in via cautelare) l’approvazione già avvenuta del nuovo Statuto del MoVimento 5 Stelle e – a cascata – tutte le nomine decise e votate nei mesi successive: dal Presidente al collegio di Garanzia interno. Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti — ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Le brutte figure, la maleducazione e la brutta figura di un tweet che nasce dai presupposti completamente sbagliati e non inerenti con la realtà. Questa è la sintesi del tweet pubblicato questa mattina da Matteoper “attaccare” Giuseppedopo la decisione deldella settima sezione civile del tribunale di Napoli che ha “sospeso” (in via cautelare) l’apzione già avvenuta del nuovo Statuto del MoVimento 5 Stelle e – a cascata – tutte le nomine decise e votate nei mesi successive: dal Presidente al collegio di Garanzia interno. Il professorha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i DPCM: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti — ...

