Peng Shuai è riapparsa e ha ribadito | “Mai detto di essere stata aggredita sessualmente”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra una partita di tennis, con la pallina che rimbalza da un campo all’altro senza maiquella che mette fine al match. Da una parte c’è, la cinese 36enne che di questo sport se ne intende, essendoin passato la numero uno al mondo nel doppio. Scomparsa, poipoi di nuovo uscita dai radar, riappare nelle scorse ore per ritrattare le precedenti dichiarazioni. E non dichiarazioni da poco, bensì un post sul social network cinese Weibo in cui, a novembre, aveva accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di abusi sessuali nei suoi confronti per 10 anni, sotto gli occhi della moglie. Post oscurato e di lei nessuna traccia per settimane. Dall’altra parte del campo, in questa partita atipica, l’opinione pubblica internazionale, le associazioni sportive e molti atleti e atlete, che ...